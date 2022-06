Mercato Milan – Romagnoli, il Fulham fa sul serio: le cifre dell’offerta

Il Fulham fa sul serio per Alessio Romagnoli, ma il classe 1995 non è convinto. Intanto aspetta le mosse di Milan e Lazio

Futuro in Premier League per Alessio Romagnoli? Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia di un forte interesse del Fulham per i capitano del Milan, il cui contratto è in scadenza a fine giugno. L'offerta del club inglese, stando a quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' è di 4 milioni di euro a stagione, quindi di molto superiore a quelle di Milan e Lazio, che si aggirano sui 2,5 milioni.