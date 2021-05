Mercato Milan – Riscatto Tomori, è fatta: a breve i comunicati / News

Le ultime sul mercato del Milan. Arriva l'indiscrezione: il club rossonero ha trovato l'accordo con il Chelsea per il riscatto di Fikayo Tomori

Non c'è dubbio che Fikayo Tomori sia stato uno dei protagonisti della seconda parte di stagione del Milan. Il difensore inglese ha contribuito attivamente alla conquista della Champions League con prestazioni convincente e un gol fantastico contro la Juventus. La volontà del club rossonero è chiara da tempo: il riscatto del giocatore è una priorità. Dalle parole si è passati presto ai fatti: secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', infatti, il Milan ha definito l'accordo con il Chelsea per l'acquisto di Tomori a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 28 milioni di euro. A breve potrebbero perfino uscire anche i comunicati dei club.