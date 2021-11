Mercato Milan – Rinnovo Pioli, possibile annuncio nella prossima settimana

Si avvicina sempre di più il rinnovo di Stefano Pioli. Una firma che può arrivare già nella prossima settimana: il punto

Da quando ha sostituito Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, Stefano Pioli ha costruito una squadra bella da vedere e in costante crescita. Da traghettatore annunciato prima dell'ingaggio di Ralf Rangnick, Pioli ha saputo conquistarsi la fiducia di tutto l'ambiente rossonero e ha allontanato il fantasma del tedesco. E il Milan, adesso, non può far altro che continuare il rapporto con lui. Il contratto dell'ex Fiorentina è in scadenza a giugno 2022, ma non sembrano esserci problemi sul rinnovo.