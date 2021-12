Mercato Milan – Rinnovo Kessie, distanza importante: l’Inter si fa sotto?

Il rinnovo di Franck Kessie continua a far discutere. L'Inter potrebbe approfittare della situazione in pieno stile Hakan Calhanoglu?

Il rinnovo di Franck Kessie con il Milan fatica ad arrivare. L'ivoriano, nel corso dell'estate, aveva assicurato che non ci fosse il minimo dubbio sulla sua permanenza. "Appena arrivo a Milano sistemiamo tutto" disse in una nota intervista mentre era impegnato alle Olimpiadi di Tokyo. E invece continua a permanere una situazione di stallo decisamente preoccupante. Questo perché alcuni club sembra si siano fatti avanti per offrirgli un contratto più importante. La distanza rimane importante, con il Milan che non sembra andare oltre i 5,5/6 milioni di euro.