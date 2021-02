Mercato Milan – Sky: Rinnovo Calhanoglu, c’è la data dell’incontro. Le ultime

Mercato Milan, novità sul rinnovo di Calhanoglu

Dopo diversi anni in cui è stato poco incisivo, Hakan Calhanoglu, da inizio 2020, è diventato uno dei giocatori fondamentali per Stefano Pioli. Un rendimento top prima dell’ostacolo Covid, dopo il quale non ha ancora ritrovato lo smalto dei mesi precedenti. Poco importa, la dirigenza rossonera lo ritiene centrale nel progetto tecnico del futuro. A questo proposito, attenzione alle ultime novità sul rinnovo riportate da ‘Sky Sport’. Secondo la nota emittente, è previsto per mercoledì un incontro tra i piani alti del Diavolo e il suo agente Gordon Stipic. Un summit che servirà a limare l’attuale distanza tra domanda ed offerta e trovare un principio d’accordo.

