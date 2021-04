Mercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, balla mezzo milione: le ultime

Hakan Calhanoglu e il Milan: un rinnovo che ancora non si sblocca. Tra le parti, però, si riduce la distanza. Le ultime di mercato

In casa Milan tiene ancora banco la questione Hakan Calhanoglu. Tra il Milan e l'agente del turco regna ancora una fase di stand-by, ma adesso la forbice tra domanda ed offerta sembra ridursi sempre più. Secondo quanto riferito da 'TuttoMercatoWeb', adesso balla soltanto mezzo milione, con il numero 10 che continua a chiedere 4,5 milioni e la dirigenza rossonera che, al momento, non va oltre i 4. Nel frattempo attenzione all'interesse di diverse squadre inglesi e non solo: tra queste ci sono Manchester United e Chelsea ma anche la Juventus, che ha fatto un sondaggio nei giorni scorsi. Non c'è ancora nulla di concreto, ma qualcosa intorno a Calhanoglu inizia a muoversi. La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia