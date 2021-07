Mercato Milan – Rinnovo Calabria, domani la firma: contratto fino al 2025

Le ultime sul mercato del Milan. Davide Calabria sarà un giocatore del Milan fino al 2025. Il terzino destro firmerà nella giornata di domani

Dopo aver perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero, il Milan non vuole che si ripeta lo stesso scenario con i calciatori in scadenza nel 2022. I riflettori, in tal senso, sono puntati su Franck Kessie. Le parti hanno già iniziato i colloqui, ma la trattativa non verrà conclusa sicuramente in tempi brevi. Situazione completamente differente è quella di Davide Calabria che, secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb', firmerà il rinnovo nella giornata di domani. Il terzino destro firmerà il prolungamento fino al 2025. A seguire ci sarà l'annuncio ufficiale. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Tonali presto ufficiale, rinnovo Calabria a un passo