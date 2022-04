Mercato Milan – Rinnovi Leao e Bennacer, nessun allarme: vogliono restare

I rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer tardano ad arrivare. La cessione del Milan ha influito, ma non c'è nessun problema

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sui rinnovi di Ismael Bennacer e Rafael Leao. In tal senso, come spesso accade, Theo Hernandez è stato il più veloce e ha siglato il suo nuovo accordo con il Milan nel mese di febbraio. Subito dopo sarebbe stato il loro turno, ma non ci sono annunci in arrivo. Allo stesso tempo, però, non c'è nessun allarmismo sul futuro di entrambi.