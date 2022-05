Mercato Milan – Dalla Spagna: scelto il sostituto di Kessie. Il nome

Franck Kessie si trasferirà al Barcellona, ma il Milan non resta a guardare. Queste le ultime di mercato che arrivano dalla Spagna

Franck Kessie, dopo 5 anni di Milan, ha salutato il club rossonero con un post social e, come noto, si trasferirà al Barcellona. Il Diavolo dovrà dunque acquistare un calciatore all'altezza per coprire il buco di un giocatore che si è sempre distinto in queste stagioni. Stando a quanto riferiscono gli spagnoli di 'Onda Cero' sarà Renato Sanches il sostituto dell'ivoriano. Il Lille chiede 20 milioni di euro per liberarlo, ma non sembrano esserci problemi sul buon esito dell'operazione. Si sta lavorando per abbassare la cifra, ma l'accordo verrà trovato a breve. Milan, in difesa torna in auge un vecchio pallino: le ultime news di mercato