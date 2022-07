Mercato Milan – Renato Sanches, il Psg non affonda. Il Diavolo può approfittarne

Così come Sven Botman, obiettivo seguito e inseguito da diversi mesi, anche Renato Sanches potrebbe saltare. Il difensore olandese si è trasferito al ricco Newcastle, mentre il centrocampista portoghese potrebbe sposare il progetto degli altri sceicchi del Psg. L'arrivo degli ex Lille Luis Campos come dirigente e Christophe Galtier come allenatore hanno fatto sì che il club di Nasser Al Khelaifi si fiondasse sul giocatore a cui il Milan ha già tentato l'assalto nel calciomercato di gennaio. È superfluo affermare come la potenza economica del Psg non sia alla portata del Diavolo, ma c'è ancora uno spiraglio.