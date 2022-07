Mercato Milan – Renato Sanches ormai sfumato: vuole solo il Psg / News

Il 'Corriere dello Sport' scrive come ancora ci sia un piccolo lumicino di speranza in casa Milan, ma fino a quando potrà durare? Da via Aldo Rossi, intanto, filtra un leggero fastidio per la poca correttezza mostrata da Sanches e dal suo agente Jorge Mendes. Intanto il Diavolo inizia già a sfogliare la margherita delle alternative: in cima alla lista c’è sempre Douglas Luiz dell’Aston Villa. Non è da escludere, in tempi brevi, l'inizio di una trattativa vera e propria, approfittando del contratto in scadenza nel 2023, che potrebbe agevolare i costi. Renato Sanches al Psg? Ecco il nome giovane dal Brasile: le ultime news di mercato sul Milan