Mercato Milan – Renato Sanches: “Pronto a partire, c’è un club interessato”

Renato Sanches, centrocampista del Lille e obiettivo di mercato del Milan, ha fornito aggiornamenti importanti sul suo futuro. Queste le dichiarazioni riportate da 'A Bola': "Ho parlato con il mio agente, so quale club è interessato, ma per ora non posso rivelarlo. So di essere pronto a partire. Se arriva una proposta, vedrò cosa è meglio per me". Le Top News di oggi: La Stella Rossa conferma la cessione di Lazetic al Milan, ansia Ibrahimovic