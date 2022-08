Mercato Milan – Renato Sanches sfumato, Frattesi può ritornare di moda

Il Milan le ha provate davvero tutte, ma la volontà del giocatore, come spesso accade, ha avuto la meglio. A nulla è servito il corteggiamento durato mesi dei rossoneri, perché Renato Sanches diventerà un giocatore del Psg. Venuto a sapere dell'inserimento del club francese, il centrocampista classe 1997 ha fatto di tutto per raggiungere Luis Campos e Christophe Galtier, con cui ha lavorato ai tempi del Lille. A questo punto come si muoveranno i rossoneri?