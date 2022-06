Mercato Milan – Renato Sanches come Botman? Il Psg offre 20 milioni

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' si concentra sui due calciatori del Lille che tanto piacciono al Milan: Sven Botman e Renato Sanches. Non ci sono dubbi ormai sul primo: andrà al Newcastle. Dopo un interesse lungo sette mesi il difensore olandese ha accettato la corte del club inglese, che ha sborsato 37 milioni di euro più bonus per assicurarselo. Il giocatore ha deciso di non aspettare più i rossoneri: l'annuncio ufficiale potrebbe già arrivare in giornata.