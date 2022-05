Mercato Milan – Rebic possibile sacrificato: ecco gli scenari

Il futuro di Ante Rebic con la maglia del Milan è a rischio: l'attaccante croato potrebbe essere sacrificato durante il prossimo mercato.

Il mercato del Milan dipenderà moltissimo anche da alcune situazioni non proprio chiare, come quella legata ad Ante Rebic .

Il giocatore croato, autore quest'anno di una stagione molto deludente, condita da solamente due reti in campionato, potrebbe lasciare il Milan in caso di giusta offerta.

Come riporta calciomercato.com, infatti, il suo agente Fali Ramadani è in contatto con diversi club, e dovrebbe a breve recapitare alla dirigenza rossonera un'offerta per Rebic.