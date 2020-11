Mercato Milan – Real Madrid, Jovic nel piano Haaland? Le ultime / News

Mercato Milan, Jovic di nuovo in Germania?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo gli anni fantastici all'Eintracht Francoforte, il Real Madrid ha deciso di puntare forte su Luka Jovic. Nonostante le belle premesse, l'avventura dell'attaccante in Spagna non è mai decollata. Da diversi mesi, il nome del serbo viene accostato con insistenza al Milan, sempre alla ricerca di un vice Ibrahimovic. Attenzione però allo scenario riportato da 'TVE'. Il portale spagnolo parla di un piano Haaland per il Real Madrid. Qualora il Borussia Dortmund non dovesse approdare agli ottavi di Champions League, i 'Blancos' sarebbero pronti all'assalto immediato a gennaio, sborsando una cifra che si aggirerebbe sui 75 milioni di euro. Ma c'è di più: nell'operazione verrebbe inserito proprio Luka Jovic. Una possibilità che riporterebbe il serbo in Bundesliga, un campionato che conosce benissimo, e lo allontanerebbe definitivamente dal Milan.