Mercato Milan – Leao nel mirino del City: la volontà del giocatore è chiara

Il rinnovo di Rafael Leao sarà l'argomento più caldo nei prossimi mesi per quanto riguarda le questioni extra-campo del Milan. Dopo due anni di alti e bassi, il portoghese è cresciuto in maniera esponenziale, trascinando i rossoneri alla vittoria dello scudetto. Di settimana in settimana si percepisce come il suo livello stia diventando sempre più alto. Da scommessa a crack assoluto: la strada di Leao è ormai tracciata. La trattativa per il prolungamento non sarà sicuramente semplice dal momento che il giocatore è ormai entrato nel mirino di diversi club europei.