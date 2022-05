Mercato Milan – Prosegue il duello con l’Inter per Scamacca: le ultime

Il mercato del Milan continua a puntare i fari su Scamacca, attaccante del Sassuolo sul quale anche l'Inter ha mosso passi importanti.

Dopo aver vinto il duello in campionato contro i cugini, ora il Milan deve concentrarsi sul mercato e provare a portare a casa uno dei tanti obiettivi in comune con l' Inter .

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centravanti, autore di 16 centri in campionato, è in procinto di partire. Il Sassuolo però dal canto suo non vuole abbassare il prezzo del cartellino formulato a gennaio, e cioè di 40 milioni.