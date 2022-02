Pres. Lille: “Cessione Botman? Ne discuteremo la prossima estate”

Olivier Letang, presidente del Lille, ha parlato del futuro di Sven Botman, noto obiettivo di calciomercato del Milan. Le dichiarazioni

Olivier Letang, presidente del Lille, ha parlato del futuro di Sven Botman, noto obiettivo di calciomercato del Milan. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Le Parisien': "Non avevamo alcun obbligo di vendere in inverno. Abbiamo avuto due audizioni con la DNCG (l'autorità di regolamentazione finanziaria del calcio francese, ndr) a luglio e ottobre, che si sono svolte in modo molto semplice. Infatti, siamo stati contattati per altri giocatori ma li abbiamo tenuti. Come è stato pubblicato, per esempio il Newcastle era pronto a offrire 50 milioni di euro per Sven Botman. Sven ha già avuto l'opportunità di andarsene la scorsa estate. Gli ho detto che non sarebbe andato via e che ne avremmo discusso di nuovo alla fine della stagione. È una grande persona e un top player che merita di giocare in un club che può vincere la Champions League. Se c'è qualcosa che permette a tutti di essere soddisfatti la prossima estate, ne discuteremo. È importante rispettare gli impegni". Ecco l'ultima idea di calciomercato del Milan: l'attaccante arriva a zero dalla Premier?