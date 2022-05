Mercato Milan – Possibile ritorno di Gabriel fra i pali? La situazione

Il Milan potrebbe puntare sul ritorno di Gabriel nel prossimo mercato: gli addii di Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante sembrano ormai certi

Ciprian Tatarusanu ed Antonio Mirante , infatti, potrebbero decidere di salutare Milanello, per migrare verso altri lidi con l'obiettivo di giocare di più.

Ed allora, come riporta LecceNews24, il Milan potrebbe decidere di puntare tutto su una vecchia conoscenza come Gabriel, in rossonero già dal 2012 al 2014.