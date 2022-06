Mercato Milan, Pobega verso la permanenza in rossonero

Nel corso di questo mercato il Milan riaccoglierà in rossonero Tommaso Pobega, classe 1999 che ha giocato quest'anno al Torino in prestito. Una stagione che gli è servita a migliorare tanto e anche ad aumentare il proprio valore di mercato, che adesso è di almeno 16 milioni. Una situazione positiva, che il Milan può sfruttare nel caso in cui dovesse decidere di cederlo. Sarebbe tutta plusvalenza, essendo prodotto del settore giovanile. Tuttavia, sembra che questa ipotesi sia la meno probabile. Tornerà e si giocherà le proprie carte. Dovrebbe infatti rimanere in rosa con Stefano Pioli il prossimo anno. Salvo ovviamente clamorosi cambiamenti. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>