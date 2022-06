Mercato Milan – Pobega, niente più prestiti: rinnovo e permanenza

Tommaso Pobega, centrocampista del Milan, ha giocato in prestito al Torino. Niente più girovagare: il suo futuro sarà rossonero

Pordenone in Serie B, Spezia e Torino in Serie A. Le ultime tre stagioni di Tommaso Pobega sono servite per collezionare minuti e maturare sotto tutti i punti di vista. Adesso il centrocampista, dopo un'ottima stagione in maglia granata, è pronto per il Milan e resterà in rossonero.