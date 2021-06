Mercato Milan – Pobega ha tante offerte, ma può restare: le ultime / PM News

Le ultime sul mercato del Milan. Tommaso Pobega tornerà in rossonero dopo il prestito allo Spezia. Quale sarà il suo futuro? Il punto

Tra i tanti calciatori che rientreranno al Milan c'è Tommaso Pobega. Il centrocampista ha disputato un'ottima stagione con la maglia dello Spezia, totalizzando 20 presenze, 6 gol e 3 assist. Niente male per un calciatore all'esordio assoluto in Serie A. Il classe 1999 è cresciuto tantissimo e si è distinto per qualità, quantità, ma sopratutto per i tempi di inserimento in area avversaria. Una dote che gli ha permesso uno score di tutto rispetto per uno che di mestiere fa la mezzala. Quale sarà adesso il suo futuro? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ancora nulla è deciso: Pobega ha già ricevuto diverse offerte, ma la sua permanenza in rossonero non è affatto esclusa. Bisogna infatti ricordare il doppio forfait di Franck Kessie e Ismael Bennacer a gennaio per la Coppa d'Africa: chissà che non possa essere proprio il calciatore di scuola Milan ad occupare uno degli slot in mediana per ovviare a tale mancanza. Il grande Dino Zoff ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: ecco il suo pensiero su Gianluigi Donnarumma