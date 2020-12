Mercato Milan – Pioli: “Ecco le caratteristiche che cerchiamo per gennaio”

Mercato Milan, l’identikit di Pioli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha spiegato le caratteristiche dei giocatori che il Diavolo cercherà sul mercato. Le parole in conferenza stampa: “Riguardano un modo di lavorare: professionalità, fame, perché abbiamo voglia di migliorarci e di mantenere questo atteggiamento. E non dimentichiamoci la qualità. L’area tecnica sa che inseriremo giocatori soltanto se potranno fare parte del Milan, con le caratteristiche giuste. La qualità non è solo tecnica. Lavoriamo con molta attenzione e molta cura di tutto. Devono arrivare giocatori con queste caratteristiche”. Clicca qui per la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>