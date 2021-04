Mercato Milan – Piace Edouard del Celtic, Laxalt può essere la chiave

Le ultime sul mercato del Milan, che continua a monitorare Odsonne Edouard del Celtic. Diego Laxalt la chiave per arrivare all'attaccante?

Oltre ai nomi di Dusan Vlahovic e Andrea Belotti, in prima fila rispetto agli altri, il Milan non si ferma nelle proprie valutazione per quanto riguarda l'attaccante. Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', infatti, la dirigenza rossonera sta continuando a monitorare Odsonne Edouard del Celtic. Il giocatore, che ha segnato al Milan in Europa League, è un profilo interessante e giovane (classe 1998). Il Diavolo potrebbe sfruttare i rapporti con il club scozzese con cui ha aperto un dialogo per il riscatto di Diego Laxalt per giocare d'anticipo nei confronti della concorrenza. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime