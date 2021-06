Mercato Milan – Pellegatti: “Trattativa saltata: Adli non verrà” (Video)

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale 'YouTube', ha rivelato come il Milan abbia 'mollato' la pista Amine Adli, attaccante del Tolosa

Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e tifoso del Milan , ha aggiornato tutti, attraverso il suo canale ufficiale su 'YouTube', sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Amine Adli , classe 2000 , guizzante attaccante francese del Tolosa , in maglia rossonera.

Avrebbe, perché, in base alle informazioni di Pellegatti, Adli non sarà acquistato dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Il motivo è semplice. Il club rossonero, infatti, punta soltanto calciatori felici e sicuri di raggiungere la squadra di Stefano Pioli.