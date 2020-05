Calciomercato Milan – Osimhen ha deciso: non vuole trasferirsi in Serie A

CALCIOMERCATO MILAN – Novità su Victor Osimhen, attaccante algerino attualmente di proprietà del Lille. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal quotidiano algerino ‘The Nation’, Osimhen avrebbe deciso il proprio futuro. Non vuole trasferirsi in Serie A, questa pare la certezza sin qui.

Per chi non lo conoscesse, Osimhen è un classe 1998: velocissimo e forte fisicamente. In questi mesi i club di mezza Europa avevano messo gli occhi su di lui, anche Milan, Inter e Napoli su tutte. Addirittura si pensava che il club azzurro fosse pronto ad un'offerta di 60 milioni di euro. Ma per l'algerino non dovrebbe esserci un futuro in Italia.