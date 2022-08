Mercato Milan – Onyedika, si muove Kjaer. Il nigeriano vuole il Diavolo

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, si è soffermato sul calciomercato del Milan e, in particolare, su Raphael Onyedika, obiettivo numero uno per il centrocampo. Nella giornata di ieri il direttore sportivo del Midtjylland, Svend Graversen, ha confermato l'interesse rossonero, ma ha anche aggiunto: "Lo vogliamo davvero tenere per un altro anno". Il Milan però non molla e continua a trattare: la differenza è attualmente di 4 milioni di euro, con il club danese che ne chiede 10.