Mercato Milan – Contatti vivi per Onana: è l’alternativa di Onyedika

Le ultime di mercato sul Milan. Raphael Onyedika è il primo obiettivo per il centrocampo, ma occhio ai contatti vivi anche per Jean Onana

Il calciomercato del Milan, in questo momento, è focalizzato alla ricerca di un centrocampista. Il ritorno di Tommaso Pobega e l'addio di Franck Kessie, dal punto di vista numerico, si sono compensati, ma i rossoneri vogliono fare ancora qualcosa. Perché possa arrivare un nuovo calciatore in quella zona del campo è necessaria la partenza di Tiemoué Bakayoko, che ormai non fa più parte del progetto tecnico di Stefano Pioli.