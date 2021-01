Mercato Milan – Occhi sul giovane Neuhaus: c’è la fila per il giocatore

Mercato Milan, interesse per Neuhaus

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Milan e giocatori giovani è ormai un binomio indissolubile. La società rossonera, anche in questa sessione di mercato, ha intenzione di puntellare la rosa con talenti in erba da valorizzare in casa. In tal senso il nome di Fikayo Tomori del Chelsea. Ma c’è di più, perché ‘Sky Deutschland’ riporta l’interesse rossonero per Florian Neuhaus, difensore centrale in forza al Borussia Monchengladbach. Il 23enne è una delle rivelazioni della Bundesliga e ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Un ostacolo non da poco che di sicuro non lo rende un nome appetibile per l’immediato, ma chissà che in futuro la dirigenza possa decidere di puntare con forza su di lui. La concorrenza è di quelle importanti; un dettaglio che evidenzia la qualità del giocatore. Inter, Real Madrid e Bayern Monaco ci stanno pensando così come i rossoneri, che si tengono aperta un’ulteriore possibilità per il futuro.

