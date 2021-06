Mercato Milan – Non solo Inter: Massara incontra gli agenti di Emerson Royal

Le ultime sul mercato del Milan. L'Inter fa sul serio per Emerson Royal, ma il Diavolo non molla: Frederic Massara rimane vigile

Derby di mercato in vista? Nella giornata di oggi l'Inter ha incontrato gli agenti di Emerson Royal, obiettivo di lunga data del Milan. I nerazzurri, alle prese con la cessione illustre di Achraf Hakimi, hanno individuato nell'esterno destro il rinforzo ideale. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', però, i rossoneri non vogliono rimanere indietro e hanno fatto lo stesso, con Frederic Massara che si è mosso in prima persona. La situazione in bilico di Diogo Dalot potrebbe spingere dunque il Milan ad affondare il colpo. Chi la spunterà? Giroud, Ziyech, Calhanoglu e tante altre novità: ecco le top news sul mercato del Milan