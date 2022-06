Mercato Milan – Noa Lang: “È arrivata l’ora di partire, devo crescere”

"Sarà un passo molto importante, soprattutto con il Mondiale alle porte. Farò una scelta che mi faccia stare bene. Non sono ancora certo su quello che sarà il mio futuro. Possibile permanenza al Brugge? Se sarà così, sarò felice di rimanere: amo questo club e do il 100% lì. Abbiamo però concordato che è arrivata l’ora che io parta, così che possa continuare nella mia crescita. Devo crescere: se andrò in un club più importante allora potrò allenarmi ad un livello più alto e giocherò ad un’intensità maggiore: tutto questo mi può far diventare un calciatore migliore. Campionato preferito? I calciatori forti possono giocare ovunque. Si tratta di parlare con un club e vedere che sensazioni ti dà”. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>