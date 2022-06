Mercato Milan – Noa Lang, c’è l’intesa con il Brugge: atteso l’ok di RedBird

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha fatto il punto sul calciomercato del Milan e, in particolare, su Noa Lang, dato come per vicinissimo a vestirsi di rossonero. Stando a quanto riportano dall'Olanda il giocatore sarebbe a un passo: non un fulmine a ciel sereno, perché i rossoneri lo monitorano con attenzione da tempo. Il classe 1999 non è quell'esterno d'attacco che il Diavolo vuole collocare sulla destra per migliorare l'apporto realizzativo di Alexis Saelemaekers e Junior Messias, ma un vero e proprio jolly che può giocare in tutte le posizioni della trequarti.