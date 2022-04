Mercato Milan – Nkunku con ‘InvestCorp’: si sogna in grande sulla trequarti

La cessione del Milan al fondo arabo 'InvestCorp' permette di sognare in grande. Per la trequarti occhio a Cristopher Nkunku

Mancano cinque giornate alla fine del campionato, con il Milan che è in piena lotta scudetto. Un traguardo non esattamente scontato ai nastri di partenza, che testimonia il grande lavoro di tutti i componenti del club. Allo stesso tempo però, soprattutto nelle ultime uscite, i limiti della squadra sono venuti fuori in maniera abbastanza evidente. L'attacco, ad esempio, si è dimostrato sterile e spesso senza idee per far male agli avversari. Tra i ruoli che avrebbero bisogno di un ritocco c'è sicuramente la trequarti. Brahim Diaz , dopo un inizio di stagione super, non riesce più a trovare il bandolo della matassa. Quel che è altrettanto evidente è come non ci siano sue alternative in rosa.

Per il salto di qualità ci sarebbe bisogno di giocatori di alto livello da inserire in vista della prossima stagione. Il fondo arabo 'InvestCorp', in questo senso, potrebbe dare una spinta decisa per quanto riguarda il calciomercato. Stando a quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', ci potrebbe essere un budget da 300 milioni da spendere in estate. Uno dei profili che potrebbero prendere quota è quello di Cristopher Nkunku, trequartista classe 1997 del Lipsia. Il francese, in questa stagione, è esploso definitivamente: per lui 30 gol e 18 assist in 43 presenze complessive. Numeri da capogiro per un top player emergente che farebbe al caso del Milan. Inevitabile che ci sia concorrenza: la 'Rosea' scrive come su Nkunku ci siano doversi club di Premier League. Via Rebic? Il Milan torna su un vecchio amore: le ultime news di mercato >>>