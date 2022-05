Mercato Milan – Newcastle su Paquetà: ecco cosa guadagnano i rossoneri

Paquetà potrebbe rappresentare una risorsa per il mercato del Milan: su di lui c'è il Newcastle, disposto ad offrire 59 milioni al Lione.

Il mercato del Milan , seppur ufficiosamente, è già iniziato da diverso tempo, con alcune operazioni in dirittura d'arrivo e altre ancora in fase di stallo.

Secondo quanto riporta il The Times, un aiuto alle casse rossonere potrebbe arrivare anche dall'Inghilterra. Il Newcastle , infatti, avrebbe messo nel mirino Lucas Paquetà , centrocampista brasiliano del Lione passato anche dal Milan.

E proprio in relazione alla cessione ai francesi, i rossoneri avrebbero inserito una clausola legata al 15% della futura rivendita . Attualmente, pare che il Newcastle sia pronto ad offrire ben 59 milioni di euro per il talentuoso brasiliano.

In caso l'operazione andasse a buon fine, il Milan incasserebbe ben 9 milioni, cifra poi chiaramente utile per il mercato in entrata.