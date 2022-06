Mercato Milan – Idea Nandez: la contropartita che può convincere il Cagliari

Tra idee low cost e top player che consentano il salto di qualità, il calciomercato del Milan sta per entrare nel vivo. La firma di Paolo Maldini e Frederic Massara sui nuovi contratti non è ancora arrivata, ma le trattative stanno comunque andando avanti. Attenzione all'ultima indiscrezione riportata da 'Serie B News'm che parla di interesse rossonero per Nahitan Nandez .

La retrocessione del Cagliari in Serie B porterà sicuramente ad un esodo da parte dei calciatori più importanti. Tra questi c'è il jolly uruguaiano, che ha giocato stagioni importanti in Sardegna ma, nell'ultimo anno, ha accusato diversi problemi fisici. La carta da giocare per il Milan è quella di Marko Lazetic, attaccante classe 2004 che ha giocato 5 partite in Primavera e ha esordito in Prima Squadra nel derby di Coppa Italia contro l'Inter. Il Milan vorrebbe darlo in prestito secco, ma attenzione a possibili sviluppi in tal senso, perché non è detto che non possa emergere qualcosa di più a favore del club di Tommaso Giulini. Il trequartista del Milan? Ecco l'ultima idea di mercato di Maldini e Massara >>>