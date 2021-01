Mercato Milan – Musacchio alla Lazio: la verità sull’indennizzo | PM News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Musacchio alla Lazio

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Mateo Musacchio è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Nelle ultime ore sono aumentate le voci relative all’approdo dell’argentino nella Capitale, confermate anche dalla non convocazione per la partita di stasera contro l’Inter.

Come appreso dalla nostra redazione, Musacchio nella giornata di domani dovrebbe sostenere le visite mediche con la Lazio. La novità è che, sempre secondo quanto appreso da Pianetamilan.it, la Lazio non darà alcun indennizzo al Milan, che si "accontenterà" di risparmiare a bilancio 2,2 milioni di euro (quota di ammortamento) e 1,75 milioni di euro per la parte rimanente dello stipendio. La trattativa è stata ovviamente portata avanti dal procuratore di Musacchio, con il Milan che si è limato a dare il via libera alla cessione, visto il contratto in scadenza dell'argentino nel giugno 2021.