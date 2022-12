Mercato Milan: i 5 migliori acquisti nel mercato invernale

Un generale capace di prendere per mano le squadre senza far rumore e facendo sentire tutta la propria leadership e all'interno del gruppo. Stiamo parlando di Mark van Bommel, rossonero, per una stagione e mezza, dal gennaio 2011 al giugno 2015, 50 gare per fare innamorare i tifosi del Milan. Grazie al suo apporto non indifferente, nei mesi di calo di Andrea Pirlo, i rossoneri conquistano lo scudetto del 2011 e vanno vicini a vincerne un altro l'anno successivo. Un giocatore universale: l'unico rammarico è quello di non averlo acquistato prima, ma solo a 34 anni. Ma questa è un'altra storia.