Mercato Milan – Messias, differenza di vedute tra area sportiva e proprietà

Le ultime sul mercato del Milan. Junior Messias è un profilo che piace molto all'area sportiva. Piace meno, invece, alla proprietà

Mancano soltanto due giorni alla fine della sessione estiva di mercato. Il Milan ha una priorità assoluta da soddisfare: il trequartista. La sola conferma di Brahim Diaz non può infatti bastare dopo l'addio di Hakan Calhanoglu all'Inter. Il profilo di Romain Faivre , al momento, resta quello in prima linea, ma sullo sfondo c'è sempre il discorso relativo a Junior Messias del Crotone. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' il brasiliano è oggetto di una differenza di vedute tra area sportiva e proprietà.

Il giocatore piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara, ma il fondo Elliott non sarebbe così convinto di preparare un investimento per un classe 1991, ovvero per un 30enne, esploso lo scorso anno ma retrocesso con il suo club. Sul giocatore rimane vivo anche l'interesse del Torino. Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare un giocatore del Milan: segui con la sua giornata, LIVE