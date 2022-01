Mercato Milan – Marchetti: “Diallo, il tempo alleato rossonero: il motivo”

Abdou Diallo uno degli obiettivi di mercato del Milan per la difesa. Il Psg non vuole darlo in prestito, ma il tempo può aiutare il Diavolo

Renato Panno

Le attenzioni del Milan in questo calciomercato sono esclusivamente rivolte verso la ricerca di un difensore centrale. Questi gli aggiornamenti forniti da Luca Marchetti, presente negli studi di 'Sky Sport': "Botman è sempre più difficile, perché il Lille ha rifiutato un'offerta di 40 milioni dal Newcastle. Rimane buono il nome di Abdou Diallo, ma ad ora il Psg vuole un trasferimento a titolo definitivo. Attenzione però al tempo, che potrebbe essere un alleato del Milan. Il club francese deve far cassa e dunque, con il passare dei giorni, ci potrebbe essere la necessità di cedere anche a cifre inferiori. Il Milan non ha fretta e potrebbe sfruttare questo tipo di situazione".