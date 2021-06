Mercato Milan – Marchetti: “Calhanoglu, poca fiducia sul suo rinnovo”

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Queste le sue sensazioni

L'esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato del rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Queste le sue dichiarazioni rilasciate dagli studi di 'Sky Sport': "Il Milan in questo momento ha poca fiducia di rinnovare il contratto di Hakan Calhanoglu. Il giocatore tentenna troppo e il Milan ha bisogno di pianificare la prossima stagione. Ecco perché Paolo Maldini ha formulato un’offerta di 5 milioni per Amine Adli del Tolosa. Su questo giocatore invece c’è fiducia perché i rossoneri ritengono che l’offerta sia congrua". Gli aggiornamenti sulla trattativa per Amine Adli nella nostra esclusiva: occhio anche ad Antiste