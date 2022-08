Mercato Milan – Dall’Inghilterra: “Ziyech-Manchester United? La verità”

Hakim Ziyech, obiettivo di mercato del Milan, può lasciare il Chelsea per il Manchester United? Ecco come stanno davvero le cose

Hakim Ziyech, centrocampista offensivo del Chelsea, è stato a lungo nel mirino del Milan per questo calciomercato estivo. Poi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il Diavolo ha mollato il fantasista marocchino, classe 1993, una volta acquistato, per la trequarti, il giovane Charles De Ketelaere, pagato 35 milioni di euro bonus inclusi.

L'opzione Ziyech, per il Milan, potrebbe riaprirsi soltanto a patto che si verifichi una cessione nel reparto avanzato, più precisamente la partenza di uno tra Junior Messias ed Alexis Saelemaekers. Un'ipotesi che, al momento, non sembra essere così tanto 'calda'. Ecco, dunque, che per Ziyech possono spuntare fuori altre soluzioni.

Calciomercato Milan: Ziyech al Manchester United? In Inghilterra dicono che ...

Una di queste, secondo i 'rumors' di calciomercato, potrebbe essere il Manchester United. In base alle informazioni in possesso del 'Manchester Evening News', il nuovo manager dei 'Red Devils', l'olandese Erik ten Hag, ha chiesto alla famiglia Glazer di comprargli Ziyech, da lui già allenato ai tempi dell'Ajax, una volta constatata l'impossibilità di arrivare al brasiliano Antony, per il quale lo stesso Ajax vorrebbe almeno 80 milioni di euro.

Il 'Manchester Evening News', però, ha fatto presente come, nonostante il Manchester United si sia finora dimostrato accondiscendente nei confronti del nuovo manager, esaudendo quando possibile le sue richieste (Christian Eriksen e Lisandro Martínez), Ziyech rappresenti un'eccezione. Per il club inglese, infatti, non varrebbe la pena investire sul marocchino: vuole destinare risorse economiche ad altri obiettivi.

Due su tutti, il centrocampista francese Adrien Rabiot della Juventus e l'attaccante austriaco Marko Arnautovic del Bologna. Una campagna acquisti difficile, finora, quella dei 'Red Devils': non solo il fallimento dell'assalto ad Antony, ma anche quelli relativi a Timo Werner, tornato al RB Lipsia dopo l'esperienza al Chelsea, nonché a Joško Gvardiol, Konrad Laimer e Christopher Nkunku. Milan, tra calciomercato e campo: le ultime >>>