Mercato Milan – Maldini e Massara bloccati: il loro rinnovo frena gli altri

Paolo Maldini e Frederic Massara ancora senza rinnovo. Una situazione che blocca anche quelli di alcuni calciatori del Milan

Renato Panno

L'edizione odierna di 'Tuttosport' mette il punto sulla situazione relativa a Paolo Maldini e Frederic Massara. Il calciomercato del Milan sembra andare avanti a fuoco lento per quanto riguarda alcune trattative come quelle per Renato Sanches, Sven Botman e Charles De Ketelaere per fare solo qualche esempio. Ma in realtà è tutto bloccato vista la mancata ufficialità dei rinnovi dei due dirigenti dell'area tecnica. Quando si arriverà a questo punto, allora ecco che tutto arriverà di conseguenza.

Appare normale affermare che tutto ruoti intorno a Maldini e Massara. Nonostante le rassicurazioni di Gerry Cardinale, nulla si è mosso in queste settimane per stipulare i nuovi contratti. Senza questo decisivo passo tutto rimane fermo, compresi i rinnovi. Le trattative sono in piedi da tempo ma, sottolinea il quotidiano, c'è il sospetto che l'accordo troppo vago tra Elliott e RedBird non possa generare investimenti fin da subito. Ma forse i prossimi giorni potrebbero essere quelli giusti se è vero, come filtra dal Milan, che si è aperto un canale di trattativa tra la nuova proprietà e Maldini e Massara.

Subito dopo al via con i rinnovi, in primis quello di Rafael Leao, l'unico giocatore a rischio scippo, anche se c'è la clausola a mantenere il Milan più tranquillo. Poi sarà la volta di Ismael Bennacer, con il quale la trattativa è già ben avviata da mesi. Dopo toccherà anche a Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Il contratto del francese, in scadenza nel 2025, verrà giustamente ritoccato. Lo stesso discorso vale per il compagno di reparto. Avverrà tutto in rapida successione, ma prima serve il via libera di RedBird. Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato