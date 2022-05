Mercato Milan – Colombo tra permanenza e altro prestito: le ultime news

Lorenzo Colombo, attaccante del Milan, tornerà dal prestito alla Spal. Ma quale sarà il suo futuro? Ecco le ultime notizie di calciomercato

Tra i tanti calciatori che il Milan riabbraccerà nella prossima stagione c'è Lorenzo Colombo. L'attaccante si era messo in luce nei primi mesi della stagione 2020/2021, segnando anche un gol in Europa League contro il Bodø/Glimt, salvo poi trasferirsi in prestito alla Cremonese, dove aveva totalizzato un gol in 15 presenze. Dopo questo ecco arrivare il secondo prestito in Serie B, con la maglia della Spal. Un'avventura iniziata con il botto (6 gol fino a novembre), mentre nel 2022 il classe 2002 non conta nessuna marcatura all'attivo.