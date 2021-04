Mercato Milan – Leonardo: “Donnarumma? Keylor Navas è un bel portiere”

Leonardo, ex direttore sportivo del Milan ora la Psg, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Obiettivo di mercato? Queste le sue parole

Leonardo, ex direttore sportivo del Milan ora la Psg, ha parlato di Gianluigi Donnarumma. Obiettivo di mercato? Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "Anche di parlare di contratti saremo felici, oggi concentriamoci però solo sulla competizione. Ora dovremo vedere le cose e arriveremo in una situazione più concreta con loro non fra molto, ma ora dobbiamo concentrarci sulla competizione, che stiamo entrando nella fase finale. Donnarumma? Abbiamo Keylor Navas che è un bel portiere. Parliamo della vittoria di Champions, non di mercato". La visita dell'agente a Casa Milan non era per Insigne. Interessa un giocatore dell'Inter? La notizia