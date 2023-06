Mercato Milan – Nessuna offerta arrivata alla Lazio per Milinkovic-Savic

La Lazio non avrebbe ancora ricevuto alcuna offerta per Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista accostato anche al Milan

Nel corso di ogni sessione di calciomercato, perlomeno negli ultimi anni, gli appassionati di calcio hanno sempre vissuto la telenovela Sergej Milinkovic-Savic. Spesso veniva accostato ad altre squadre e sembrava ad un passo dal lasciare la Lazio e puntualmente rimaneva in biancoceleste, per la gioia dei tifosi. Ora, però, si è arrivati ad un momento cruciale. Perché il suo contratto scade nel 2024 e lui non vorrebbe rinnovare.