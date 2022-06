Mercato Milan – Lazetic piace al Cagliari: in prestito secco si può / News

Marko Lazetic, attaccante del Milan, potrebbe partire in prestito secco in questa sessione di calciomercato: il giocatore piace al Cagliari

Marko Lazetic , attaccante classe 2004, è arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio. Un impatto tutt'altro che devastante per il serbo, che ha disputato 5 partite nella squadra Primavera, fornendo un assist. In Prima Squadra, invece, una apparizione simbolica nei quattro minuti finali del derby perso in Coppa Italia contro l'Inter. Il giocatore può quindi partire nel corso di questa estate?

Stando a quanto riferisce 'TuttoCagliari.net' c'è l'interesse del Cagliari, club appena retrocesso in Serie B. il Milan vorrebbe mandare Lazetic in prestito a farsi le ossa e a collezionare minuti utili per la sua crescita personale. L'operazione potrebbe chiudersi in prestito secco, ma il Diavolo vorrebbe prima garanzie sull'impiego in campo del serbo. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>