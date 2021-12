Mercato Milan, la cessione della sede può favorire gli acquisti

Si avvicina il mercato di gennaio e a Casa Milan si preparano per essere protagonisti... Vendendo la sede. Ecco le ultime.

Si avvicina il mercato di gennaio e il Milan ha bisogno di almeno un paio di rinforzi. Se poi saranno bravi e le circostanze saranno favorevoli, si potrà provare a fare un colpo per reparto. La dirigenza sta discutendo con i vertici della proprietà per capire come muoversi e ha fatto presente di aver bisogno di un piccolo sforzo per rendere la squadra davvero competitiva per vincere. Forse è anche per questo che Elliott ha deciso di "sbloccare" il patrimonio di Casa Milan, cedendola e ricavando un attivo di circa 20 milioni. Una somma che potrebbe essere investita sul mercato, cambiando la strategia del Milan a gennaio. Queste intanto sono le notizie più importanti di oggi >>>