Mercato Milan, Kulusevski sfuma definitivamente: le ultime

Nelle scorse ore di mercato era stato proposto Kulusevski al Milan, ma i rossoneri non hanno accettato. Ecco perché e i dettagli.

Nei giorni scorsi Dejan Kulusevski era stato proposto al Milan sul mercato. Lo svedese classe 2000, di proprietà della Juventus, è in uscita dai bianconeri. Non trova spazio, sta deludendo e il sistema di gioco non lo valorizza. Il modulo del Milan di Stefano Pioli sarebbe stato ideale per lui, ma le condizioni economiche non hanno permesso al Milan di affondare. Il giocatore piaceva, ma l'operazione è stata infattibile. I bianconeri vorrebbero infatti un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto a 30 milioni. I rossoneri avrebbero preferito un diritto. Ora, secondo il CorSera, la Juventus sta trattando col Tottenham, che invece sembra pronto a pagare quanto richiesto.