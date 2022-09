Mercato Milan – Kjaergaard, Maldini stregato. Su di lui c’è il Lipsia / News

In occasione di Salisburgo-Milan di Champions League, Paolo Maldini è rimasto impressionato da Mauritz Kjaergaard. C'è un retroscena

Stefano Pioli, alla vigilia, aveva avvertito tutti: "Il Salisburgo è una squadra forte che lo scorso anno ha vinto tutte le partite di Champions in casa". Profetico l'allenatore rossonero viste le difficoltà della squadra alla 'Red Bull Arena', tornata però con un punto che non è affatto da buttare. I Campioni d'Austria hanno giocato una grande partita, mettendo in vetrina diversi giocatori interessanti: Noah Okafor e Maurits Kjaergaard, su tutti, hanno dimostrato di essere giocatori pronti al grande salto.